Впервые в Израиле применен закон о лишении террористов гражданства и их депортации в Газу

Глава правительства Биньямин Нетаниягу утвердил решение о депортации в сектор Газы двух террористов. Таким образом, в Израиле впервые применяется закон, принятый три года назад.

По данным новостной службы "Кан" и сайта "Мако", будут лишены гражданства и высланы в сектор Газы Махмуд Ахмад и Махмуд Ахмад Хусейн Халаси. Махмуд Ахмад – житель арабской деревни Кафр-Акаб, входящий в состав муниципалитета Иерусалима. В 2001 году он был приговорен к 23 годам тюрьмы за серию терактов с применением огнестрельного оружия, в 2024 году он вышел на свободу. Он будет депортирован в Газу немедленно.

Махмуд Ахмад Хусейн Халси – житель одного из арабских кварталов Иерусалима. В 2016 году, когда ему было 16 лет, был обвинен в нанесении ножевых ранений двум женщинам в иерусалимском квартале Армон а-Нацив, и приговорен к 18 годам тюремного заключения. Его депортируют в Газу после освобождения из тюрьмы.

Закон о лишении израильского гражданства и депортации террористов, разработанный депутатом от "Ликуда" Офиром Кацем, был принят Кнессетом в феврале 2023 года. В соответствии с этим законом, министр внутренних дел может лишать гражданства или вида на жительство террориста, признанного виновным в преступлении в сфере безопасности и получающего средства от палестинской администрации, и депортировать его в Палестинскую автономию или сектор Газы.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поблагодарил председателя коалиции Офира Каца за продвижение закона. Нетаниягу пообещал, что закон будет применен и "ко многим другим" террористам.