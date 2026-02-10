Стрельба в Кафр-Кане, тяжело ранен мужчина
время публикации: 10 февраля 2026 г., 19:32 | последнее обновление: 10 февраля 2026 г., 19:32
В 18:55 в диспетчерскую службы "Маген Давид Адом" в округе Гильбо поступило сообщение о стрельбе в деревне Кафр-Кана. Парамедики и фельдшеры на месте происшествия обнаружили мужчину примерно 30 лет со множественными огнестрельными ранениями. Раненый был без сознания, у него не прощупывался пульс.
По дороге в больницу проводились реанимационные мероприятия. Раненый в критическом состоянии доставлен в Итальянскую больницу в Нацерете.
На месте происшествия находятся полицейские и криминалисты, ведется розыск стрелявших.
Ссылки по теме