10 февраля 2026
Экономика

Arkia просит минфин обеспечить страхование рейсов в Минск по московской модели

Минфин
Авиация
Беларусь
Страхование
время публикации: 10 февраля 2026 г., 13:35 | последнее обновление: 10 февраля 2026 г., 13:35
Arkia просит минфин обеспечить страхование рейсов в Минск по московской модели
Chaim Goldberg/Flash90

Израильская авиакомпания Arkia обратилась к государству с просьбой урегулировать процесс страхования авиаперелетов в Минск по модели страхования перелетов в Москву, чтобы компания могла продолжить полеты в столицу Беларуси.

Как сообщает Telegram-канал "Новости авиации", некоторое время назад страховые компании Европы изменили условия, прекратив страховое покрытие авиарейсов в Беларусь на фоне геополитических событий в регионе.

Компания Arkia, которая только в декабре объявила о возобновлении рейсов в Минск, в связи с этим была вынуждена приостановить полеты по данному направлению до урегулирования ситуации со страхованием.

Компания обратилась в министерства иностранных дел и финансов с просьбой распространить государственное возмещение авиационного страхования на рейсы в Беларусь в соответствии с моделью, которая сейчас применяется к рейсам в Москву.

