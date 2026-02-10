Источники в Газе: в результате двух атак Израиля погибли три палестинца

Источники в секторе Газы сообщают о трех погибших и двух раненых в результате двух атак ЦАХАЛа на территории сектора Газы: удары были нанесены на въезде в деревню Аль-Масдар в центральной части сектора.

Сообщается, что израильский ударный БПЛА атаковал мотоцикл, на котором находились два палестинца, оба они были убиты. Второй удар был нанесен на территории той же деревни израильскими силами, в результате чего погиб еще один палестинец.