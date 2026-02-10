Силы UNIFIL покинут Ливан к середине 2027 года

Военнослужащие Миротворческой миссии ООН на юге Ливана должны покинуть страну до середины лета 2027 года. Об этом сообщила пресс-секретарь UNIFIL Кэндис Арделл, которую цитирует сайт Arab News.

"После истечения мандата 31 декабря 2026 года мы начнем процесс отправки персонала и оборудования домой. Наши позиции будут переданы ливанским властям. Наш план – вывести весь или практически весь персонал к середине следующего года", – сказала она.

Миссия UNIFIL была создана в 1978 году для поддержания безопасности и стабильности на юге Ливана. В последние годы Израиль настаивал на завершении ее деятельности, утверждая, что силы ООН не препятствуют укреплению позиций "Хизбаллы" на юге страны. Эту позицию поддерживает и администрация США.

На сегодняшний день в состав UNIFIL входит 7500 миротворцев из 48 государств мира. За последние месяцы численность миссии сократилась 1800 солдат. Связано это было не с предстоящим завершением мандата, а с финансовыми проблемами ООН.