x
10 февраля 2026
|
последняя новость: 14:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
10 февраля 2026
|
10 февраля 2026
|
последняя новость: 14:32
10 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Силы UNIFIL покинут Ливан к середине 2027 года

Ливан
ООН
время публикации: 10 февраля 2026 г., 13:42 | последнее обновление: 10 февраля 2026 г., 13:44
Силы UNIFIL покинут Ливан к середине 2027 года
AP Photo/Hussein Malla

Военнослужащие Миротворческой миссии ООН на юге Ливана должны покинуть страну до середины лета 2027 года. Об этом сообщила пресс-секретарь UNIFIL Кэндис Арделл, которую цитирует сайт Arab News.

"После истечения мандата 31 декабря 2026 года мы начнем процесс отправки персонала и оборудования домой. Наши позиции будут переданы ливанским властям. Наш план – вывести весь или практически весь персонал к середине следующего года", – сказала она.

Миссия UNIFIL была создана в 1978 году для поддержания безопасности и стабильности на юге Ливана. В последние годы Израиль настаивал на завершении ее деятельности, утверждая, что силы ООН не препятствуют укреплению позиций "Хизбаллы" на юге страны. Эту позицию поддерживает и администрация США.

На сегодняшний день в состав UNIFIL входит 7500 миротворцев из 48 государств мира. За последние месяцы численность миссии сократилась 1800 солдат. Связано это было не с предстоящим завершением мандата, а с финансовыми проблемами ООН.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 февраля 2026

Командование UNIFIL возмущено: Израиль опрыскивает растительность на юге Ливана
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 28 августа 2025

СБ ООН единогласно проголосовал за завершение миссии "голубых касок" на юге Ливана