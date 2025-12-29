x
29 декабря 2025
Израиль

Министр просвещения Йоав Киш сообщил Трампу, что ему будет вручена Премия Израиля

время публикации: 29 декабря 2025 г., 22:26 | последнее обновление: 29 декабря 2025 г., 22:26
gov.il

Министр просвещения Йоав Киш уведомил по телефону президента США Дональда Трампа о том, что ему будет вручена Премия Израиля.

Телефонный разговор состоялся в то время, когда в Мар-а-Лаго проходила встреча Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.

В заявлении отмечается, что президент США будет удостоен премии за "помощь евреям во всем мире". Эта премия никогда раньше не вручалась иностранным гражданам.

Из канцелярии министра сообщили, что Трамп поблагодарил Киша и сказал, что постарается приехать на вручение премии в День независимости Израиля.

Израильские журналисты отмечают, что отбор лауреатов производится комиссией по награждению. И в настоящий момент не известно, утвердила ли комиссия решение, принятое министром, как этого требуют правила.

