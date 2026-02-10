Минздрав предупреждает: Израиль должен быть готов к росту числа самоубийств в ближайшем будущем

По данным минздрава, ежегодно приблизительно 300 израильтян совершают самоубийства и около 7 тысяч человек пытаются покончить с собой. Эти данные обнародовала Яэль Померанц, начальник отдела по профилактике самоубийств в минздраве, на заседании парламентской комиссии по здравоохранению. Она предупредила: "Мы должны быть готовы к росту суицидальных настроений в обозримом будущем". В качестве причины возможного увеличения числа самоубийств она назвала трагедию 7 октября и последовавшую за ней войну.

Минздрав к "группе риска" относит пожилых людей, разведенных мужчин, новых репатриантов, членов ЛГБТ-сообщества, жертв сексуального насилия, а также медицинских работников и сотрудников экстренных служб, участвующих в поисково-спасательных операциях.

Нехама Бен-Пази, представитель Израильской ассоциации аутизма, заявила, что к группе повышенного риска также относятся люди с аутизмом: уровень самоубийств среди них как минимум в три раза выше, чем среди населения в целом. Нехама Бен-Пази добавила, что суицидальные наклонности не являются неотъемлемой чертой аутизма, а провоцируются внешними факторами и стрессом.

Издание Jerusalem Post приводит данные исследования Университета Хайфы и Университета им. Бен-Гуриона в рамках проекта SAHAR-Online, согласно которому после 7 октября депрессивные и суицидальные мысли реже посещают израильтян, но доминирующей проблемой стало одиночество, особенно среди женщин и молодежи. Исследователи проанализировали 17523 анонимных текстовых сообщений в службу психологической поддержки, полученных до 7 октября и после.

По данным исследователей, после 7 октября доля обращений, связанных с суицидальными мыслями, снизилась с 17,8% до 12,9%, а связанных с депрессией – с 17,8% до 8,2%. Зато обращения по поводу одиночества выросли с 14,7% до 19%. Ученые связывают снижение суицидальных настроений с эффектом национального сплочения после коллективной травмы.