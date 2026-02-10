x
Прогноз погоды в Израиле на 10 февраля: небольшое понижение температуры, переменная облачность

время публикации: 10 февраля 2026 г., 05:43 | последнее обновление: 10 февраля 2026 г., 06:01
Прогноз погоды в Израиле на 10 февраля: небольшое понижение температуры, переменная облачность
Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 10 февраля, температура немного понизится, но будет выше среднесезонной. Переменная облачность. Ожидаются локальные дожди, преимущественно на севере страны.

В Иерусалиме – 10-18 градусов, в Тель-Авиве – 15-20, в Хайфе – 15-20, в Эйлате – 20-26, в Беэр-Шеве – 11-22, на побережье Мертвого моря – 18-27, в Ашкелоне и Ашдоде – 14-21, в Ариэле – 11-19, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 13-21, на Голанских высотах – 12-20.

Температура воды на Средиземном море 19 градусов, высота волн 60-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-западный (до 20 км/ч).

В среду ожидаются дожди на севере. В четверг – переменная облачность. В пятницу температура повысится, ожидаются дожди на севере и в центре страны. В субботу – небольшое понижение температуры, местами дожди. В воскресенье-понедельник – тепло и солнечно.

