Мир

Белый дом: Трамп не поддерживает "аннексию Западного берега" Израилем

Иудея и Самария
Дональд Трамп
Правительство
Палестинская администрация
Израиль
время публикации: 10 февраля 2026 г., 02:34 | последнее обновление: 10 февраля 2026 г., 05:41
Дональд Трамп
AP Photo/Alex Brandon

На фоне решений израильского кабинета по расширению фактического контроля в Иудее и Самарии Белый дом заявил, что президент США Дональд Трамп не поддерживает "аннексию Западного берега".

Как сообщает Reuters, представитель администрации подчеркнул: "Стабильный Западный берег обеспечивает безопасность Израиля и соответствует цели администрации – добиться мира в регионе".

Эта информация была опубликована накануне переговоров Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.

8 февраля военно-политический кабинет Израиля принял ряд важных решений, направленных на укрепление контроля Израиля над Иудеей и Самарией. В частности, полномочия по обеспечению контроля и соблюдения закона в зонах "А" и "B" переданы гражданской администрации – впервые со времен соглашений Осло палестинская администрация лишается переданных ей полномочий. Гражданская администрация получает также контроль над водными ресурсами и над вопросами наследия – то есть, над всем, что касается раскопок, памятников, исторических реликвий и святынь.

Сообщалось также, что отменяется режим секретности в отношении земельного реестра в Иудее и Самарии, будет отменен запрет на продажу земель тем, кто не является арабом, а также отменят требование получать разрешение гражданской администрации на земельные сделки.

Будет вновь создана комиссия по приобретению земель, которая действовала в прошлом, но была упразднена. Все эти шаги призваны позволить евреям покупать земельные участки в Иудее и Самарии.

Кабинет принял ряд решений, касающихся Хеврона и Бейт-Лехема. Запись бизнесов и жилья в Хеврона переводится из-под контроля муниципалитета в ведение гражданской администрации Израиля. Еврейский квартал в Хевроне будет выделен в отдельную муниципальную единицу.

Комплекс гробницы праматери Рахель переводится в ведение специального израильского управления.

"Передача Израилю контроля над водными источниками связана с кражей воды в огромных масштабах, совершаемой жителями Палестинской автономии, и абсолютным игнорированием этой проблемы со стороны Палестинской администрации. Сфера наследия передается Израилю в связи с тем, что палестинцы – при попустительстве и даже поддержке со стороны Палестинской администрации – систематически вредя археологическим объектам в Иудее и Самарии, доказывающим связь еврейского народа с Землей Израиля. Чтобы положить конец этим явлением, военно-политический кабинет принял решение, что именно Израиль будет с ними бороться", – говорилось в решении от 8 февраля.

