Командующий CENTCOM похвалил армию Ливана за обнаружение еще одного туннеля "Хизбаллы"

Командующий Центральным командованием США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер сообщил, что ливанские военные обнаружили новый подземный комплекс "Хизбаллы".

В официальном аккаунте CENTCOM в социальной сети Х он поздравил армию Ливана с "находкой" и сообщил, что это второй туннель террористов, обнаруженный за последние два месяца.

"Устранение туннелей, которые используются террористами для хранения боеприпасов, ракет и ударных беспилотников, способствует миру и стабильности в Ливане и во всем регионе. Отличная работа ЛВО и возглавляемой США координационной группы, которая помогает обеспечивать выполнение обязательств, взятых на себя Израилем и Ливаном", - говорится в сообщении.