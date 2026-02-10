ВС США: в Тихом океане атаковано "наркосудно" – двое убитых, один выжил
время публикации: 10 февраля 2026 г., 03:44 | последнее обновление: 10 февраля 2026 г., 05:47
Армия США сообщила о новом ударе по судну в восточной части Тихого океана: по официальной версии, были убиты два человека, один выжил.
Южное командование ВС США (SOUTHCOM) заявляет, что судно "участвовало в операциях по наркотрафику".
Американская сторона не раскрыла подробностей о типе задействованных сил и обстоятельствах применения оружия.
Береговая охрана США подтвердила, что координацией поисково-спасательной операции занимается морской координационный центр Эквадора, а американские структуры оказывают техническую поддержку.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 06 февраля 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 07 января 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 декабря 2025