ВС США: в Тихом океане атаковано "наркосудно" – двое убитых, один выжил

Армия США сообщила о новом ударе по судну в восточной части Тихого океана: по официальной версии, были убиты два человека, один выжил.

Южное командование ВС США (SOUTHCOM) заявляет, что судно "участвовало в операциях по наркотрафику".

Американская сторона не раскрыла подробностей о типе задействованных сил и обстоятельствах применения оружия.

Береговая охрана США подтвердила, что координацией поисково-спасательной операции занимается морской координационный центр Эквадора, а американские структуры оказывают техническую поддержку.