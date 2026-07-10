ДТП на 6-й трассе: 13 пострадавших, серьезно травмированы двое детей

На 6-й трассе между развязками Сорек и Кирьят-Гат столкнулись несколько автомобилей, пострадали 13 человек, в их числе двое детей. Девочка 5 лет получила тяжелые травмы, мальчик 6 лет – травмы средней тяжести.

Мужчин примерно 35 лет получил травмы средней тяжести.

Еще десять человек травмированы легко.

Для эвакуации пострадавших детей был задействован вертолет.

Пострадавшие доставлены в больницы "Шиба" в Тель а-Шомере, "Каплан" в Реховоте и "Барзилай" в Ашкелоне.