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Израиль

Четыре человека пострадали в пожаре в Тайбэ

Пожары
Мада
время публикации: 10 июля 2026 г., 09:22 | последнее обновление: 10 июля 2026 г., 09:46
Четыре человека пострадали в пожаре в Тайбэ
Пресс-служба МАДА

Утром в пятницу, 10 июля, в жилом доме в Тайбэ произошел пожар, в результате которого пострадали четыре человека.

Состояние троих пострадавших – женщины около 30 лет и двоих детей, мальчика и девочки семи лет – оценивается как тяжелое. Еще один пятилетний ребенок в состоянии средней степени тяжести.

Служба скорой помощи МАДА доставила пострадавших в больницу "Меир" в Кфар-Сабе и в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве.

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