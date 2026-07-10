Четыре человека пострадали в пожаре в Тайбэ

Утром в пятницу, 10 июля, в жилом доме в Тайбэ произошел пожар, в результате которого пострадали четыре человека.

Состояние троих пострадавших – женщины около 30 лет и двоих детей, мальчика и девочки семи лет – оценивается как тяжелое. Еще один пятилетний ребенок в состоянии средней степени тяжести.

Служба скорой помощи МАДА доставила пострадавших в больницу "Меир" в Кфар-Сабе и в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве.