Kpler: почти все суда в Ормузском проливе идут по маршруту, установленному Ираном

Только одно судно 9 июля прошло Ормузский пролив по маршруту вблизи побережья Омана, а не севернее, по коридору, установленному властями Ирана. Об этом сообщает компания Kpler.

Всего, по информации Kpler, за день пролив пересекли 22 судна. Из них 21 выбрало маршрут, определенный Тегераном.

Часть экипажей может отключать транспондеры и продолжать движение, не передавая данные о местоположении. Несколько судов в последние дни вошли в Ормузский пролив, несмотря на обмен ударами между США и Ираном, передает CNN.

Интенсивность судоходства в Ормузском проливе резко снизилась: до нового раунда противостояния фиксировались проходы 40-50 судов в сутки. До войны, начавшейся 28 февраля 2026 года, через этот пролив ежесуточно проходили примерно 100 судов.