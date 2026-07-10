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Ближний Восток

Kpler: почти все суда в Ормузском проливе идут по маршруту, установленному Ираном

Война с Ираном
Судоходство
время публикации: 10 июля 2026 г., 15:34 | последнее обновление: 10 июля 2026 г., 15:38
Kpler: почти все суда в Ормузском проливе идут по маршруту, установленному Ираном
AP Photo/Fatima Shbair

Только одно судно 9 июля прошло Ормузский пролив по маршруту вблизи побережья Омана, а не севернее, по коридору, установленному властями Ирана. Об этом сообщает компания Kpler.

Всего, по информации Kpler, за день пролив пересекли 22 судна. Из них 21 выбрало маршрут, определенный Тегераном.

Часть экипажей может отключать транспондеры и продолжать движение, не передавая данные о местоположении. Несколько судов в последние дни вошли в Ормузский пролив, несмотря на обмен ударами между США и Ираном, передает CNN.

Интенсивность судоходства в Ормузском проливе резко снизилась: до нового раунда противостояния фиксировались проходы 40-50 судов в сутки. До войны, начавшейся 28 февраля 2026 года, через этот пролив ежесуточно проходили примерно 100 судов.

Ближний Восток
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