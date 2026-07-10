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Юношеский чемпионат Европы по баскетболу. Израильтянки вышли в полуфинал

Баскетбол
Спорт/важное
время публикации: 10 июля 2026 г., 15:07 | последнее обновление: 10 июля 2026 г., 15:07
Юношеский чемпионат Европы по баскетболу. Израильтянки вышли в полуфинал
AP Photo/John Locher

Первым полуфиналистом женского юношеского Евробаскета (спортсменки до 20 лет) стала сборная Израиля.

Турнир проходит в Литве.

Израильтянки одолели сборную Польши 80:79.

Большую часть матча польки вели в счете.

Первую четверть выиграли израильтянки 23:16.

Первую половину - сборная Польши 48:40. После 30 минут 65:58.

На 35-й минуте израильтянки сократили отставание до минимума 70:71, а на предпоследней минуте матча вышли вперед.

Галь Равив набрала 37 очков, сделал 8 подборов и 6 передач.

В полуфинале сборная Израиля встретится с победителем матча Хорватия - Бельгия.

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