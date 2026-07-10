Юношеский чемпионат Европы по баскетболу. Израильтянки вышли в полуфинал

Первым полуфиналистом женского юношеского Евробаскета (спортсменки до 20 лет) стала сборная Израиля.

Турнир проходит в Литве.

Израильтянки одолели сборную Польши 80:79.

Большую часть матча польки вели в счете.

Первую четверть выиграли израильтянки 23:16.

Первую половину - сборная Польши 48:40. После 30 минут 65:58.

На 35-й минуте израильтянки сократили отставание до минимума 70:71, а на предпоследней минуте матча вышли вперед.

Галь Равив набрала 37 очков, сделал 8 подборов и 6 передач.

В полуфинале сборная Израиля встретится с победителем матча Хорватия - Бельгия.