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Ближний Восток

Иран пригрозил ударами по инфраструктуре Израиля

Война с Ираном
США
Иран
Израиль
время публикации: 10 июля 2026 г., 16:04 | последнее обновление: 10 июля 2026 г., 16:04
Мохаммад Багер Золькадр
AP Photo/Vahid Salemi

Глава Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад Багер Золькадр заявил, что в случае ударов по иранской инфраструктуре Тегеран ответит аналогичным образом.

"Как мы уже заявляли, нападение на инфраструктуру повлечет за собой ответные действия. Преступный сионистский режим, стоящий за этими злодеяниями, также не избежит ответа наших бойцов", – цитирует агентство Fars слова, сказанные Золькадром в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа.

Ближний Восток
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