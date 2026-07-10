ЦАХАЛ сообщил о ликвидации двух боевиков в районе хребта Али-Тахер
время публикации: 10 июля 2026 г., 22:01 | последнее обновление: 10 июля 2026 г., 22:05
Израильские военные обнаружили боевика "Хизбаллы" возле входа в туннель в районе хребта Али-Тахер. Террорист представлял непосредственную угрозу силам, действующим в этом районе, и был ликвидирован точным ударом ВВС.
В ходе второго удара был ликвидирован боевик, находившийся в автомобиле. По данным ЦАХАЛа, он представлял непосредственную угрозу израильским военнослужащим.
ЦАХАЛ продолжает операции в районе хребта Али-Тахер и заявляет, что не позволяет боевикам выходить из подземных сооружений и перемещаться по местности.