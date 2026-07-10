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Израиль

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации двух боевиков в районе хребта Али-Тахер

Ливан
Война с "Хизбаллой"
ЦАХАЛ
время публикации: 10 июля 2026 г., 22:01 | последнее обновление: 10 июля 2026 г., 22:05
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации двух боевиков в районе хребта Али-Тахер
Пресс-служба ЦАХАЛа

Израильские военные обнаружили боевика "Хизбаллы" возле входа в туннель в районе хребта Али-Тахер. Террорист представлял непосредственную угрозу силам, действующим в этом районе, и был ликвидирован точным ударом ВВС.

В ходе второго удара был ликвидирован боевик, находившийся в автомобиле. По данным ЦАХАЛа, он представлял непосредственную угрозу израильским военнослужащим.

ЦАХАЛ продолжает операции в районе хребта Али-Тахер и заявляет, что не позволяет боевикам выходить из подземных сооружений и перемещаться по местности.

Израиль
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