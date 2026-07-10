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Экономика

Катар заблокировал сделку Volkswagen по производству компонентов для "Железного купола"

Оборонка
Германия
Катар
Железный купол
Израиль
время публикации: 10 июля 2026 г., 21:20 | последнее обновление: 10 июля 2026 г., 21:25
Катар заблокировал сделку Volkswagen по производству компонентов для "Железного купола"
Wikipedia.org. Фото: Israel Defense Forces

Катарские инвесторы наложили вето на соглашение между автоконцерном Volkswagen и израильской оборонной компанией "Рафаэль", сообщает "Мако" со ссылкой на немецкую газету Bild.

Сделка предусматривала производство компонентов для системы ПРО "Железный купол" на заводе Volkswagen в Оснабрюке. В конце апреля стороны подписали меморандум о взаимопонимании, однако катарские акционеры выступили против сотрудничества с израильской компанией на фоне напряженности между Израилем и Катаром.

Катарский государственный инвестиционный фонд владеет 10,4% акций Volkswagen и контролирует около 17% голосов. Его представители также входят в наблюдательный совет концерна.

Отказ от сделки ставит под угрозу будущее завода в Оснабрюке и сотни рабочих мест. Предприятие испытывает финансовые трудности, а сотрудничество с Rafael рассматривалось как один из вариантов его загрузки.

По данным "Мако", влияние катарского капитала стало препятствием и для другой сделки: немецкая судоходная компания Hapag-Lloyd отказалась от планов приобрести контроль над израильской компанией ЦИМ примерно за 4,2 млрд долларов.

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