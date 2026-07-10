В России Семена Слепакова объявили в розыск
время публикации: 10 июля 2026 г., 21:56 | последнее обновление: 10 июля 2026 г., 21:56
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении Семена Слепакова, признанного в РФ "иностранным агентом", и передал материалы в суд, сообщает ТАСС.
Слепакова обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей "иноагента". По версии следствия, находясь за границей, он публиковал материалы в соцсетях без обязательной маркировки.
Артисту, автору песен и исполнителю заочно предъявлено обвинение, он объявлен в розыск и заочно арестован.
ТАСС отмечает, что "противозаконная деятельность была вскрыта в результате работы правоохранительных органов".