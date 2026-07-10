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В России Семена Слепакова объявили в розыск

Россия
время публикации: 10 июля 2026 г., 21:56 | последнее обновление: 10 июля 2026 г., 21:56
В России Семена Слепакова объявили в розыск
Wikipedia.org. Фото: Alexander Khanin

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении Семена Слепакова, признанного в РФ "иностранным агентом", и передал материалы в суд, сообщает ТАСС.

Слепакова обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей "иноагента". По версии следствия, находясь за границей, он публиковал материалы в соцсетях без обязательной маркировки.

Артисту, автору песен и исполнителю заочно предъявлено обвинение, он объявлен в розыск и заочно арестован.

ТАСС отмечает, что "противозаконная деятельность была вскрыта в результате работы правоохранительных органов".

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