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Ближний Восток

CNN: Иран, возможно, восстанавливал ядерные объекты во время действия меморандума с США

Иран
Война с Ираном
время публикации: 10 июля 2026 г., 23:10 | последнее обновление: 10 июля 2026 г., 23:35
CNN: Иран, возможно, восстанавливал ядерные объекты во время действия меморандума с США
IRIB via AP

Спутниковые снимки компании Vantor, полученные CNN, указывают на новую активность на нескольких иранских ядерных и ракетных объектах в конце июня и начале июля. Это может свидетельствовать о попытках Тегерана восстановить инфраструктуру, поврежденную в ходе американо-израильских ударов.

На военном комплексе в Парчине, на объекте "Талеган-2", зафиксированы ремонтные работы в местах попаданий. Эксперты считают, что там могли храниться взрывчатые материалы, связанные с разработкой ядерного оружия.

Кроме того, у предполагаемого подземного ядерного объекта в районе горы Пикэкс были замечены автомобили, въезжавшие в тоннели и покидавшие их в период действия меморандума между США и Ираном.

Редакция CNN запросила комментарии у властей США и Ирана. В Пентагоне отказались обсуждать разведывательные данные и ситуацию на объектах. Также не был получен ответ от Тегерана.

Ближний Восток
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