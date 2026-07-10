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Мир

В Великобритании убита экс-министр Энн Уиддекомб, задержан "белый мужчина"

Криминал
Убийства
Великобритания
время публикации: 10 июля 2026 г., 20:21 | последнее обновление: 10 июля 2026 г., 20:21
Экс-министр Энн Уиддекомб
AP Photo/Jean-Francois Badias

Британская полиция задержала 26-летнего белого мужчину по подозрению в убийстве бывшего заместителя министра внутренних дел и экс-депутата Консервативной партии Энн Уиддекомб.

78-летняя Уиддекомб была найдена в четверг вечером в ее доме в Дартмуре с проломленной головой.

Уиддекомб более 20 лет представляла Консервативную партию в британском парламенте и занимала пост заместителя министра внутренних дел по вопросам тюрем. После ухода из Палаты общин она стала депутатом Европарламента от Партии Брексита, а позднее присоединилась к партии "Реформировать Соединенное Королевство". Она также участвовала в популярных телешоу и была известна жесткими социально-консервативными взглядами. Уиддекомб никогда не была замужем и не имела детей.

По информации Daily Mail, подозреваемого задержали в городе Ньютон-Эббот. Он остается под стражей, следственные действия продолжаются.

Полиция сообщила, что на данном этапе не рассматривает произошедшее как теракт и не располагает сведениями, указывающими на политический мотив.

Мир
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