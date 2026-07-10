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Ближний Восток

В Иране произошел крупный пожар на нефтеперерабатывающем предприятии

Иран
Война с Ираном
Пожары
время публикации: 10 июля 2026 г., 19:57 | последнее обновление: 10 июля 2026 г., 19:57
В Иране произошел крупный пожар на нефтеперерабатывающем предприятии
AP

В пятницу, 10 июля, произошел пожар на территории предприятия Oxin Palayesh в городе Поль-Дохтар иранской провинции Лурестан. Огонь охватил вспомогательные резервуары, однако основная емкость пока не повреждена, сообщает иранское агентство IRNA.

По словам главы администрации города Мохаммада Азизи, из-за высокой интенсивности пламени пожарные не могут приблизиться к очагу возгорания. К тушению привлечены расчеты из Поль-Дохтара, Сараб-Хамама и нескольких соседних населенных пунктов.

На предприятии хранится автомобильное масло. Основные усилия спасателей сейчас направлены на то, чтобы не допустить распространения огня на главный резервуар. Причина пожара пока не установлена и будет расследована после его ликвидации. Власти призвали жителей не приближаться к месту происшествия.

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