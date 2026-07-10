Французы победили сборную Марокко и вышли в полуфинал

В Фоксборо в первом четвертьфинале чемпионата мира по футболу встречались сборные Франции и Марокко Французы победили 2:0.

На 4-й минуте Мбаппе пробил издали. Буну парировал. Через минуту Мбаппе навесил. Упамекано нанес удар головой. Голкипер вновь выручил марокканцев.

В первые 20 минут французы больше владели мячом. Старались много атаковать, но удивить соперника не смогли. Все довольно шаблонно.

На 28-й минуте Мбаппе не реализовал пенальти. Буну поймал мяч.

До 35-й минуте марокканцы ни разу не входили в чужую штрафную с мячом.

На 35-й минуте после грубой ошибки защитника Дуэ перехватил мяч, ворвался в штрафную и нанес удар в нижний угол. Буну выручил.

Французы могли забить на второй минуте, добавленной к первому тайму. После дальнего удара Диня мяч попал в перекладину.

В первом тайме игра в одни ворота. По ударам 13:1, по точным ударам 3:0.

В начале второго тайма марокканцы активизировались.

На 56-й минуте Олисе обыграл двух защитников и сделал отличную передачу. Мбаппе пробил неточно. На 60-й минуте Мбаппе с линии штрафной нанес шикарный обводящий удар 1:0.

На 62-й минуте на поле вышли Амбарат и Рахими.

На 66-й минуте два защитника погнались за Мбаппе. Он сделал передачу. Дембеле из полукруга перед штрафной пробил в угол 2:0.

На 76-й минуте Мбаппе получил травму и был заменен.

Первый опасный момент марокканцы создали на 83-й минуте. Меньян парировал мяч после мощного удара Унаи.

На четвертой минуте компенсированного времени Матета нанес удар. Буну ногой парировал мяч. .