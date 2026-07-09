Внимание, розыск: пропал 46-летний Алон Роках из Рош а-Аина

Израильская полиция просит общественность о помощи по розыску пропавшего 46-летнего Алона Рокаха. Последний раз его видели 9 июля на улице Шай Агнон в Рош а-Аине.

Приметы пропавшего: рост 180 см, плотного телосложения, лысый, носит короткую бороду с усами. На нем была черная футболка, длинные джинсы и светло-коричневые ботинки Blundstone. Носит очки в черной пластиковой оправе. На правой руке татуировка в виде браслета.

Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят сообщить об этом по телефону горячей линии 100 или в отделение полиции в Рош а-Аине по телефону 03-9004444.