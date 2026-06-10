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Пресса

"Гаарец": в ЦАХАЛе признают, что Ирану удается объединить фронты противостояния с Израилем

Война с "Хизбаллой"
Дональд Трамп
ЦАХАЛ
Израиль
Война с Ираном
время публикации: 10 июня 2026 г., 13:11 | последнее обновление: 10 июня 2026 г., 13:21
"Гаарец": в ЦАХАЛе признают, что Ирану удается объединить фронты противостояния с Израилем
Пресс-служба ЦАХАЛа

Газета "Гаарец" цитирует источники в системе безопасности, считающие, что решение политического руководства прекратить огонь в последнем раунде противостояния с Ираном и "Хизбаллой" подрывает израильский сдерживающий потенциал.

Согласно публикации Янива Кубовича, представители командования, военной разведки и управления планирования предупреждают, что Ирану постепенно удалось добиться объединения арен, на которых ведется противостояние Израилю. На протяжении долгих лет Израиль делал все, чтобы этого не допустить.

Основные опасения военных связаны с тем, что новая стратегическая реальность создается при посредничестве США и с их одобрения. В результате созданный во время войны потенциал сдерживания может быть утрачен, и ЦАХАЛ лишится свободы действий, который был одной из основ региональной стратегии Израиля.

Один из собеседников издания считает, что иранцам удалось создать новый стратегический баланс, и любой удар по Ливану отныне будет считаться частью общего конфликта. Если Израиль примет это условия – свобода ее самостоятельного противостояния угрозам будет значительно ограничена.

Согласно источникам, военное командование выступало за обширную атакующую операцию против Ирана и "Хизбаллы", чтобы не позволить иранскому режиму увязать эти два театра военных действий, когда Иран будет отвечать на любой израильский удар по своим сателлитам. По мнению командования, прекращение ударов по "Хизбалле" скажется и на ситуации на границе, и на попытках разоружить группировку.

Недовольство в армии вызвали и заявления министра обороны Исраэля Каца о том, что на удары по Кирьят-Шмоне ЦАХАЛ будет отвечать ударами по шиитским районам Бейрута. Поскольку в реальности политическое руководство таких приказов избегало, это также подорвало сдерживающий потенциал.

Командование восприняло с крайней серьезностью проникновение на израильскую территорию боевика "Хизбаллы". Наиболее ощутимым здесь стал удар по репутации: жителям севера заявляли, что цель операции на юге Ливане – предотвратить именно это. Сдержать обещание не удалось.

Пресса
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