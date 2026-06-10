Нетаниягу обратился к ливанцам: "Израиль хочет мира с вами. Возьмите свое будущее в свои руки"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу опубликовал видеообращение к ливанцам, в котором он говорит, что Израиль хочет мира с Ливаном и воюет против "Хизбаллы". Свое обращение Нетаниягу записал на английском.

Текст обращения в переводе пресс-службы канцелярии премьер-министра:

"У меня есть послание для вас, жители Ливана. Израиль не воюет с вами. Мы воюем с "Хизбаллой", которая взяла вашу страну в заложники, которая выполняет приказы Ирана, которая использует вашу территорию для совершения террористических атак против Израиля.

Помните ли вы, каким был Ливан до того, как Иран и "Хизбалла" превратили его в кошмар? Помните кафе? Помните культуру? Помните спокойствие? Всего этого больше нет, потому что "Хизбалла" и Иран хотят втягивать нас в войну снова, снова и снова. Вы заслуживаете лучшего. Ваши дети заслуживают лучшего. К настоящему времени вы уже знаете, что Израиль сделает все возможное, чтобы защитить наши семьи, наши общины.

"Хизбалла" слаба как никогда. Израиль силен как никогда. На данный момент мы ликвидировали почти 10 тысяч террористов "Хизбаллы". Мы систематически очищаем Южный Ливан от этих фанатиков. Где бы они ни находились, мы их найдем.

Вы также знаете, что мы жаждем мира с вами, с Ливаном. Мира, в котором наши два народа смогут вместе инвестировать, вместе строить, вместе процветать. Единственная помеха, единственное препятствие на пути к этому прекрасному будущему – "Хизбалла". Она хочет войны, а не мира. Она хочет смерти, а не жизни. Она пожертвует как можно большим числом из вас ради достижения своих целей. Не позволяйте средневековым теократам, одержимым идеей уничтожения нашей общей цивилизации, диктовать ваше будущее.

Израиль хочет мира с вами. Возьмите свое будущее в свои руки. Присоединяйтесь к Израилю. Постройте безопасность и процветание для всех наших детей. И как только "Хизбалла" будет ликвидирована, возможности станут безграничными. Они взлетят до небес".

Видео: Итай Бейт-Он, GPO