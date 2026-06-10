Посол США в Израиле: "В ближайшее время в регионе может стать жарко"

Посол США в Израиле Майк Хакаби в своем Х-блоге прокомментировал предупреждение президента Дональда Трампа, что ближайшей ночью по Ирану может быть нанесен еще один удар.

Майк Хакаби, давая ссылку на статью на сайте Fox News, в которой приведены слова Трампа, написал: "В ближайшее время в регионе может стать жарко".

В среду, 10 июня, во время беседы с журналистами в Овальном кабинете президент США заявил: "Мы ударили по ним вчера, ударим и сегодня". Это было сказано после того, как его попросили прокомментировать более ранний пост в социальной сети Truth, в котором он заявил, что Тегерану потребовалось слишком много времени, чтобы заключить соглашение, и "теперь ему придется заплатить за это".