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Израиль

Посол США в Израиле: "В ближайшее время в регионе может стать жарко"

Иран
Дональд Трамп
Война с Ираном
Израиль
время публикации: 10 июня 2026 г., 20:12 | последнее обновление: 10 июня 2026 г., 20:12
Посол США в Израиле: "В ближайшее время в регионе может стать жарко"
AP Photo/Ohad Zwigenberg

Посол США в Израиле Майк Хакаби в своем Х-блоге прокомментировал предупреждение президента Дональда Трампа, что ближайшей ночью по Ирану может быть нанесен еще один удар.

Майк Хакаби, давая ссылку на статью на сайте Fox News, в которой приведены слова Трампа, написал: "В ближайшее время в регионе может стать жарко".

В среду, 10 июня, во время беседы с журналистами в Овальном кабинете президент США заявил: "Мы ударили по ним вчера, ударим и сегодня". Это было сказано после того, как его попросили прокомментировать более ранний пост в социальной сети Truth, в котором он заявил, что Тегерану потребовалось слишком много времени, чтобы заключить соглашение, и "теперь ему придется заплатить за это".

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