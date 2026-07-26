Журнал TorahTidbits: может ли пассажир поезда запретить соседу употреблять лук?

В очередном выпуске англоязычного религиозного еженедельника Torah Tidbits раввин Даниэль Манн рассмотрел необычный, но вполне практический вопрос: имеет ли человек право требовать от другого пассажира убрать еду из-за ее запаха.

Автор вопроса рассказал, что во время трехчасовой поездки на междугороднем поезде в Европе достал контейнер с салатом, содержащим лук. Другой пассажир потребовал закрыть контейнер, и, чтобы избежать конфликта, мужчина выполнил просьбу. Позже он попытался выяснить, связано ли недовольство с аллергией или иной причиной, однако вместо объяснений услышал оскорбления. После этого он задался вопросом, имел ли жалобщик какие-либо галахические основания для своих требований.

Раввин Манн отмечает, что инцидент мог быть связан как с дискомфортом от запаха, так и с антисемитскими предубеждениями. Однако, поскольку вопрос касается Галахи, обсуждение возможного антисемитизма он оставляет в стороне. Далее раввин обращается к классическим источникам еврейского права. В "Шульхан арухе" подробно рассматриваются ситуации, когда использование человеком своего имущества причиняет неудобства окружающим. Хотя человек вправе пользоваться своей собственностью по своему усмотрению, это право ограничивается, если его действия существенно мешают другим.

Раввин Манн также ссылается на респонс "Циц Элиэзер", согласно которому люди, находящиеся в общем пространстве, должны учитывать интересы друг друга и избегать чрезмерных неудобств для окружающих. Ключевым источником он называет талмудический эпизод, в котором рабби Йегуда а-Наси во время урока почувствовал сильный запах чеснока и потребовал, чтобы тот, кто его ел, покинул помещение. Тогда рабби Хия, который чеснок не ел, демонстративно вышел сам, а за ним последовали и другие ученики. Позже он объяснил, что таким образом хотел избавить настоящего виновника от публичного унижения.

По мнению раввина Манна, этот рассказ показывает, что сильный запах может считаться достаточным основанием для претензий в общем помещении. Однако прямое сравнение с поездом не вполне корректно. Чеснок пахнет значительно резче лука, а во время длительных поездок пассажиры регулярно употребляют различную пищу. Поэтому сам по себе луковый салат еще не является нарушением норм поведения.

Далее раввин приводит талмудический принцип, согласно которому даже воздействие, не считающееся вредным для большинства людей, может быть существенной помехой для человека с повышенной чувствительностью. Однако "Шульхан арух" оговаривает, что такая чувствительность должна быть подтверждена. Именно поэтому, считает раввин Манн, претензии пассажира в данном случае выглядят сомнительно. Он не объяснил причину своего недовольства, не упомянул о медицинских ограничениях и не попытался обосновать свои требования, предпочтя оскорбления диалогу.

Практический вывод раввина заключается в том, что люди не обязаны автоматически терпеть любые неприятные запахи, но и простое раздражение без объяснений не дает права запрещать другому человеку есть обычную пищу. Если же кто-то искренне заявляет о серьезном дискомфорте, окружающим следует проявить внимание и по возможности избежать причинения ему страданий. В спорных ситуациях рекомендуется обращаться к сотрудникам транспортной компании, которые могут разъяснить действующие правила и помочь найти компромисс.