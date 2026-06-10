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Израиль

Командование тыла продлило срок действия указаний для населения до 14 июня

Война с "Хизбаллой"
Война с Ираном
Война с ХАМАСом
ЦАХАЛ
время публикации: 10 июня 2026 г., 21:25 | последнее обновление: 10 июня 2026 г., 21:25
Командование тыла продлило срок действия указаний для населения до 14 июня
Moshe Shai/FLASH90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что после оценки ситуации Командование тыла приняло решение продлить действие указаний для населения до вечера 14 июня.

В населенных пунктах на "линии противостояния", а также поселках Мерон, Ор ха-Гануз, Бар-Йохай, Сафсуфа, Йесод ха-Маала, Касра-Самия, Бейт-Джан и Сдэ-Элиэзер действует режим частичной активности. Проведение занятий разрешено в зданиях или помещениях, из которых можно добраться до защищенных пространств в установленное время. Это же требование распространяется на рабочие места.

Массовые мероприятия на открытом воздухе разрешены с участием до 100 человек, в закрытых помещениях – до 400 человек.

Разрешена работа пляжей.

В Верхней Галилее, на севере Голанских высот, а также в Кацрине и Кидмат Цви отменены все ограничения.

В сообщении подчеркивается, что Командование тыла продолжает следить за развитием ситуации, и в случае ее изменения будут обнародованы новые указания для населения.

Израиль
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