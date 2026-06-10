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Израиль

В жилом доме в Иерусалиме обнаружено и обезврежено взрывное устройство

Полиция
время публикации: 10 июня 2026 г., 21:13 | последнее обновление: 10 июня 2026 г., 21:13
В жилом доме в Иерусалиме обнаружено и обезврежено взрывное устройство
Nati Shohat /Flash90

В иерусалимском районе Писгат-Зеэв полицейские саперы обезвредили взрывное устройство, обнаруженное у входа в жилой дом.

Незадолго до этого в службу вызова полиции поступило сообщение о подозрительном предмете, обнаруженном в шкафу у входа в жилое здание. Прибывшие на место саперы подтвердили, что это взрывное устройство, и обезвредили его.

В результате инцидента никто не пострадал и не был причинен материальный ущерб.

По данным предварительного расследования, речь идет не о попытке теракта, а о происшествии на криминальной почве.

Израиль
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