В жилом доме в Иерусалиме обнаружено и обезврежено взрывное устройство
время публикации: 10 июня 2026 г., 21:13 | последнее обновление: 10 июня 2026 г., 21:13
В иерусалимском районе Писгат-Зеэв полицейские саперы обезвредили взрывное устройство, обнаруженное у входа в жилой дом.
Незадолго до этого в службу вызова полиции поступило сообщение о подозрительном предмете, обнаруженном в шкафу у входа в жилое здание. Прибывшие на место саперы подтвердили, что это взрывное устройство, и обезвредили его.
В результате инцидента никто не пострадал и не был причинен материальный ущерб.
По данным предварительного расследования, речь идет не о попытке теракта, а о происшествии на криминальной почве.
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