"В рамках самообороны": США нанесли удары по целям в Иране

Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что американские военные в 17:00 по восточному времени (00:00 по израильскому времени) начали наносить удары по Ирану "в порядке самообороны". В заявлении CENTCOM сказано, что операция начата по указанию верховного главнокомандующего после того, как в Ормузском проливе был сбит вертолет Apache армии США.

В американском командовании назвали операцию "пропорциональным ответом на неоправданную иранскую агрессию".

Иранское государственное телевидение сообщило о шести взрывах на острове Кешм. Также поступают сообщения об ударах по портам в Джаске и Бандар-Аббасе.

По предварительным данным, все цели находятся на побережье вдоль Ормузского пролива.

По иранскому телевидению прозвучало заявление иранских военных: "Решающий ответ наших вооруженных сил последует в ближайшие минуты".

Израиль в нанесении ударов по Ирану не участвует.

Источник в системе безопасности Израиля заявил новостной службе "Кан": "Мы следим за развитием событий".

По данным на 01:00, в Израиле нет изменений в указаниях Командования тыла для населения.

Журналист издания Axios Барак Равид пишет со ссылкой на "высокопоставленный американский источник", что США нанесли удары по радарам и системам противовоздушной обороны, размещенным в районе Ормузского пролива.

Связанный с КСИР телеграм-канал "Сабирин Ньюс" пишет, что Иран запустил ракеты и атакующие дроны по объектам США в регионе.

Во вторник, 8 июня, президент США Дональд Трамп сообщил в сети Truth Social, что американский военный вертолет, потерянный в районе Ормузского пролива, был сбит иранцами. По словам Трампа, оба члена экипажа были спасены и не пострадали.

Журналист Барак Равид со ссылкой на высокопоставленный американский источник писал, что вертолет был протаранен иранским беспилотником. При этом, по его данным, пока неясно, был ли это преднамеренный удар или столкновение.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, комментируя инцидент, заявил, что иностранные силы, находящиеся вблизи территории Ирана, "постоянно подвергаются риску из-за человеческого фактора, случайных инцидентов или возможности оказаться под перекрестным огнем". Он добавил, что лучший способ снизить риск – "уйти отсюда", и завершил публикацию словами: "Мы предпочитаем язык дипломатии, но владеем и другими языками".