Полиция расследует ночной взрыв закусочной в Кирьят-Ате, пострадавших нет

В ночь на среду в центре города Кирьят-Ата прогремел взрыв, в результате которого была почти полностью уничтожена закусочная, и расположенные рядом с ней магазины также получили повреждения. Пострадавших в результате взрыва не было.

Полиция говорит о криминальной подоплеке инцидента, идет расследование обстоятельств происшествия.