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Израиль

Полиция расследует ночной взрыв закусочной в Кирьят-Ате, пострадавших нет

Полиция
время публикации: 10 июня 2026 г., 08:03 | последнее обновление: 10 июня 2026 г., 08:18
Полиция расследует ночной взрыв закусочной в Кирьят-Ате, пострадавших нет
Кадр из оперативного видео экстренных служб

В ночь на среду в центре города Кирьят-Ата прогремел взрыв, в результате которого была почти полностью уничтожена закусочная, и расположенные рядом с ней магазины также получили повреждения. Пострадавших в результате взрыва не было.

Полиция говорит о криминальной подоплеке инцидента, идет расследование обстоятельств происшествия.

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