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Израиль

На фоне обмена ударами США и Ирана Трамп побеседовал с Биньямином Нетаниягу

Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 10 июня 2026 г., 07:31 | последнее обновление: 10 июня 2026 г., 07:37
На фоне обмена ударами США и Ирана Трамп побеседовал с Биньямином Нетаниягу
AP Photo/Alex Brandon и Амос Бен-Гершом, GPO

Президент США Дональд Трамп побеседовал по телефону с главой израильского правительства Биньямином Нетаниягу на фоне нанесенных американскими силами ударов по Ирану и ответных ударов Ирана по объектам американской армии в Бахрейне, Иордании и Кувейте.

Напомним, американские военные в 17:00 по восточному времени (00:00 по израильскому времени) начали наносить удары по Ирану "в порядке самообороны". В заявлении CENTCOM сказано, что операция начата по указанию верховного главнокомандующего после того, как в Ормузском проливе был сбит вертолет Apache армии США. Экипажу удалось катапультироваться на воду, после чего летчики были спасены.

Израиль в нанесении ударов по Ирану не участвовал. Командование тыла приняло решение не изменять указания для населения.

Израиль
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