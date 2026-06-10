На фоне обмена ударами США и Ирана Трамп побеседовал с Биньямином Нетаниягу

Президент США Дональд Трамп побеседовал по телефону с главой израильского правительства Биньямином Нетаниягу на фоне нанесенных американскими силами ударов по Ирану и ответных ударов Ирана по объектам американской армии в Бахрейне, Иордании и Кувейте.

Напомним, американские военные в 17:00 по восточному времени (00:00 по израильскому времени) начали наносить удары по Ирану "в порядке самообороны". В заявлении CENTCOM сказано, что операция начата по указанию верховного главнокомандующего после того, как в Ормузском проливе был сбит вертолет Apache армии США. Экипажу удалось катапультироваться на воду, после чего летчики были спасены.

Израиль в нанесении ударов по Ирану не участвовал. Командование тыла приняло решение не изменять указания для населения.