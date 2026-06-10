По распоряжению Зини, ШАБАК принимает участие в слежке за экстремистами ультраортодоксами

Общая служба безопасности (ШАБАК) принимает участие в слежке за активистами протеста ультраортодоксов.

Как сообщает "Гаарец", "еврейский отдел" ШАБАКа принимает участие в мероприятиях по борьбе с противозаконными действиями экстремистов их среды ультраортодоксов после нападения на дом заместителя главы Верховного суда Ноама Солберга. Решение о вмешательстве ШАБАКа принял глава службы Давид Зини.

Отмечается, что ШАБАК не принимает участия в расследовании нападения на дом Солберга. Это расследование остается в ведении центрального отдела округа Самарии и Иудеии израильской полиции. ШАБАК сфокусирует свои усилия на сборе разведывательной информации с целью предотвращения новых нападений на фигуры, являющиеся символами власти и государства Израиль.

Ранее сообщалось, что 48 подозреваемых, принимавших участие в беспорядках возле дома судьи Солберга, переведены под домашний арест. Среди них 19 считаются дезертирами, и их дело будет рассматриваться отдельно военной полицией.