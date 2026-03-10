Более 60 процентов израильтян, застрявших за границей из-за войны с Ираном, вернулись домой

Управление аэропортов Израиля сообщает, что более 60 процентов израильтян, оказавшихся за границей после начала войны с Ираном, вернулись домой, в основном самолетами, а также через пограничные переходы с Египтом и Иорданией.

С момента частичного открытия аэропорта Бен-Гурион, по состоянию на 9 марта, около 32000 израильтян вернулись домой 177 рейсами, выполненными израильскими авиакомпаниями.

Еще 40 репатриационных рейсов с примерно 7000 пассажиров на борту ожидаются в ближайшие часы.