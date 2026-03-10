ЦАХАЛ завершил серию ударов по "кошельку" "Хизбаллы" в Ливане. Видео

В понедельник, 9 марта, ВВС Израиля, действуя по наведению военной разведки АМАН, завершили очередную серию ударов по объектам и хранилищам денежных средств фонда "Аль-Кард аль-Хасан", которые использовались для финансирования деятельности террористической организации "Хизбалла".

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа говорится, что фонд на протяжении многих лет был главным гражданским финансовым институтом в Ливане, но на практике он использовал деньги граждан для предоставления финансовых услуг "Хизбалле".

Эти средства террористическая организация использовала для приобретения вооружений, средств производства и выплаты зарплат боевикам организации в целях террористической деятельности.

Атака была призвана углубить военный ущерб, причиняемый "Хизбалле", в продолжение ударов ЦАХАЛа по объектам фонда на прошлой неделе.

На протяжении многих лет жители Ливана находятся в условиях экономического и гуманитарного кризиса, которым пользуется террористическая организация "Хизбалла". Организация усугубляет кризис, в котором находятся жители Ливана, и использует их уязвимое положение на фоне этого кризиса, чтобы расширить зависимость граждан Ливана и укрепить свое военное присутствие.

Попытки "Хизбаллы" восстановить экономическую деятельность и работа в отделениях фонда "Аль-Кард аль-Хасан" представляют угрозу для граждан Государства Израиль.

ЦАХАЛ продолжит решительно действовать против террористической организации "Хизбалла", которая решила присоединиться к войне против Ирана и действует под покровительством иранского режима.