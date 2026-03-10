ЦАХАЛ предупреждает об ударах по объектам "Хизбаллы" в Тире и Сайде

Пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке опубликовала срочное предупреждение для жителей Тира и Сайды о необходимости немедленно эвакуироваться.

"Мы призываем жителей зданий, отмеченных красным на двух прилагаемых картах, а также соседних зданий: вы находитесь рядом с объектами, которые использует "Хизбалла", поэтому ради вашей безопасности вы обязаны немедленно эвакуироваться и отойти на расстояние не менее 300 метров, – сказано в этом сообщении. – Пребывание в районе указанных зданий подвергает вас опасности".