10 марта 2026
Израиль

ЦАХАЛ предупреждает об ударах по объектам "Хизбаллы" в Тире и Сайде

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 10 марта 2026 г., 09:47 | последнее обновление: 10 марта 2026 г., 09:51
ЦАХАЛ предупреждает об ударах по объектам "Хизбаллы" в Тире и Сайде
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке опубликовала срочное предупреждение для жителей Тира и Сайды о необходимости немедленно эвакуироваться.

"Мы призываем жителей зданий, отмеченных красным на двух прилагаемых картах, а также соседних зданий: вы находитесь рядом с объектами, которые использует "Хизбалла", поэтому ради вашей безопасности вы обязаны немедленно эвакуироваться и отойти на расстояние не менее 300 метров, – сказано в этом сообщении. – Пребывание в районе указанных зданий подвергает вас опасности".

Израиль
