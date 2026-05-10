"Дай помилование, перестань быть трусом". Подробности тайной встречи между Герцогом и Бардуго

В политической системе и в СМИ продолжается обсуждение сообщений, опубликованного в минувшие выходные, о встрече президента Герцога и телеведущего Яакова Бардуго, приближенного к премьер-министру Биньямину Нетаниягу.

Как сообщил "Кешет", встреча состоялась несколько недель назад в частном доме в Шоаме и длилась два с половиной часа.

Встреча проходила в попытке привести к завершению конфликта между президентом Герцогом и Яаковом Бардуго. Конфликт вспыхнул на фоне непрекращающихся нападок Бардуго на Герцога из-за отказа последнего дать помилование премьер-министру.

Согласно опубликованной информации, встреча, начавшаяся как беседа за чашкой чая, очень быстро превратилась в громогласный обмен обвинениями и удары кулаками по столу.

Главной темой дискуссии остался вопрос помилования премьер-министра. "Перестань быть трусом дай ему помилование", - сказал Бардуго.

"Как я могу дать ему помилование, если он даже не подал просьбу?" – ответил Герцог.

"Ты не понимаешь что меня сейчас все ненавидят, в том числе из-за тебя?" – продолжил Герцог. "Левые думают, что я дам помилование в любом случае, и я там автоматически подозреваемый. Правых ты бесконечно натравливаешь на меня в своей программе. То что вы передали мне – это не просьба о помиловании, у этого нет никаких шансов быть утвержденным", - добавил президент.

Бардуго ответил: "Ты должен дать ему помилование, чтобы объединить народ. Перестань бояться. Подумай о том моменте, когда ты приедешь встречать президента Трампа во время его визита в Израиль, и он даже не протянет тебе руку. Тебе будет приятно?"

Из резиденции президента передали: "Президент страны продолжит делать все возможное, чтобы снизить уровень напряженности в израильском обществе и готов беседовать со всеми, кто привержен сохранению Израиля как еврейского и демократического государства — даже когда речь идет о тех, кто резко критикует его и с кем президент категорически не согласен. В рамках этого, президент время от времени проводит неофициальные беседы с журналистами и редакторами различных СМИ, в том числе с 14-м каналом и телеканалом "Кешет".