Житель Рахата, призывавший к убийству Нетаниягу, Трампа и Путина, обвинен в поддержке террора

Прокуратура подала в мировой суд Беэр-Шевы обвинительное заключение против 24-летнего Бадра Хасаната из Рахата, обвиняемого в подстрекательстве к террору и поддержке террористических организаций.

Согласно обвинительному заключению, в последние месяцы, на фоне войны после нападения ХАМАСа 7 октября 2023 года, Хасанат публиковал в соцсетях материалы, содержащие восхваление террористических организаций, поддержку вооруженной борьбы против Израиля и подстрекательские высказывания. В частности, он разместил изображение ликвидированных лидеров ХАМАСа, поставив фоном песню, в которой они называются "героями", "не сдавшимися и не униженными". В другой публикации были показаны лидеры разных стран, включая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, под песню со словами "твое убийство – мое исцеление, вы не будете жить в мире".

По данным прокуратуры, Хасанат также публиковал ролик с традиционным йеменским танцем на флагах Израиля и США и подписью о "ответственности Йемена", а также фрагменты выступлений лидера ХАМАСа Яхьи Синуара, представителя ХАМАСа и иорданского парламентария с посланиями, поддерживающими насилие.