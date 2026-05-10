10 мая 2026
последняя новость: 12:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Культура

СМИ: причиной отставки жюри Венецианской биеннале могла быть угроза израильского художника

Биеннале
Скандалы
время публикации: 10 мая 2026 г., 11:56 | последнее обновление: 10 мая 2026 г., 12:34
AP Photo/Luca Bruno

Художник Белу-Симеон Файнару, представляющий Израиль на Венецианской биеннале, оказался в центре скандала после внезапной отставки жюри выставки. По информации сразу нескольких СМИ, именно давление со стороны художника могло стать одной из причин ухода членов жюри.

Пятеро членов жюри, отвечавших за присуждение "Золотых львов" Биеннале, объявили о своей отставке на прошлой неделе. Официально причины решения названы не были. Однако незадолго до ухода жюри заявило, что не будет рассматривать страны, обвиняемые Международным уголовным судом в преступлениях против человечности. Под это определение подпадали Израиль и Россия, обе участвующие в нынешней биеннале.

Итальянское агентство Adnkronos сообщило, что после этого заявления Файнару обвинил организаторов в "расовой дискриминации" и "антисемитизме", а также пригрозил обратиться в Европейский суд по правам человека. По информации агентства, после жалоб художника руководство биеннале предупредило членов жюри, что они могут "нести личную ответственность за ущерб в случае судебного разбирательства".

Издание Hyperallergic позже подтвердило, что Файнару действительно угрожал юридическими мерами. Представитель Венецианской биеннале подтвердил журналистам достоверность публикаций, однако отказался от дальнейших комментариев.

Ранее Файнару заявил, что решение жюри является дискриминацией по расовому признаку.

"Я художник и имею равные права. Меня нельзя судить по принадлежности к стране или расе. Оценивать нужно только качество и содержание моего искусства", – сказал он.

После ухода жюри организаторы биеннале заявили, что право выбрать лучшие работы выставки передано зрителям. Однако почти половина из 111 художников, дуэтов и коллективов, участвующих в основной выставке In Minor Keys, а также представители 16 национальных павильонов объявили, что снимают свои работы с рассмотрения.

Официальное заявление появилось вскоре после серии протестов у российского и израильского павильонов во время превью биеннале, а также после исторической забастовки сотрудников Венецианской биеннале, прошедшей накануне. Из-за акции были закрыты несколько павильонов и комплекс Арсенале, где расположен временный павильон Израиля.

