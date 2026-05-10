Готлиб против Каца: "Не устоял против Баарав-Миары"

Депутат Кнессета Тали Готлиб ("Ликуд") выступила с нападками на министра обороны Исраэля Каца.

Поводом к нападкам стало решение министра обороны подписать документ о засекречивании части материалов дела, без которого было невозможно предъявить обвинения депутату Кнессета Тали Готлиб в разглашении секретной информации ШАБАКа.

Готлиб подозревается в том, что она раскрыла личность сотрудника ШАБАКа, когда написала в соцсети, что муж Шикмы Бреслер, одной из лидеров протестного движения, работает в этой организации. ШАБАК полагает, что депутат нанесла своими действиями ущерб безопасности государства. Но чтобы подать против политика обвинительное заключение, прокуратуре были нужны материалы ШАБАКа. Поскольку эти материалы также могут содержать секретную информацию: методы работы, источники и оперативные данные, государству нужен был специальный документ о засекречивании части материалов.

Готлиб выступила с резкой критикой в адрес министра обороны. "У Исраэля Каца была беспрецедентная возможность потребовать от Миары расследовать утечку информации о дате атаки на Иран, а также утечку информации Ронену Бергману, однако он капитулировал перед ее требованиями и доказал, что еще один министр не в состоянии противостоять ей", - написала Готлиб.

"Кстати, он не удосужился обратиться ко мне и получить мою реакцию", - добавила Готлиб.