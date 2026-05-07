Исраэль Кац подписал документ, без которого было невозможно предъявить обвинения Тали Готлиб

Министр обороны Исраэль Кац подписал "теудат хисайон", документ о засекречивании части материалов дела, без которого было невозможно предъявить обвинения депутату Кнессета Тали Готлиб в разглашении секретной информации ШАБАКа.

Готлиб подозревается в том, что она раскрыла личность сотрудника ШАБАКа, когда написала в соцсети, что муж Шикмы Бреслер, одной из лидеров протестного движения, работает в этой организации. ШАБАК полагает, что депутат нанесла своими действиями ущерб безопасности государства. Но чтобы подать против политика обвинительное заключение, прокуратуре были нужны материалы ШАБАКа. Поскольку эти материалы также могут содержать секретную информацию: методы работы, источники и оперативные данные, государству нужен был специальный документ о засекречивании части материалов.

В октябре 2025 года юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара направила министру обороны Исраэлю Кацу письмо, в котором высказала подозрение, что он использует свое положение для того, чтобы помешать выдвижению обвинения против депутата Кнессета Тали Готлиб, которая, как и он, состоит в "Ликуде". В письме говорилось, что Кац больше месяца не подписывал "теудат хисайон", что задерживает продвижение дела. При этом министр Кац заявил, что он просто "пока не вникал в тему" и был занят более важными делами.