Баарав-Миара против закона о назначении высокопоставленных чиновников

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара опубликовала заключение по поводу законопроекта об изменении порядка назначения и увольнения высокопоставленных чиновников.

"Этот законопроект отменяет государственный и профессиональный характер госслужбы и отдает ее на откуп политическому руководству, которому будет лично должна и обязана", - заявила Баарав-Миара.

Согласно законопроекту, правительство сможет увольнять высокопоставленных чиновников через 100 дней после начала работы нового кабинета министров. Помимо этого правительство сможет увольнять чиновников на основании слушаний в течение семи дней.

Назначение чиновников будет осуществляться через комиссии по отбору, однако правительство сохранит эксклюзивное право утверждать назначения.