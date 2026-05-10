Футбол. "Галатасарай" в 26-й раз стал чемпионом Турции
время публикации: 10 мая 2026 г., 13:44 | последнее обновление: 10 мая 2026 г., 13:44
В матче 33-го тура чемпионата Турции "Галатасарай" победил "Антальяспор".4:2.
За тур до финиша определились все призеры чемпионата Турции.
Второе место занял "Фенербхаче", третье - "Трабзонспор".
Вылетели из Суперлиги "Кайсериспор" и "Карагюмрюк". Последний неудачник определится в последнем туре.
