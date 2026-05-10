Футбол. "Галатасарай" в 26-й раз стал чемпионом Турции

В матче 33-го тура чемпионата Турции "Галатасарай" победил "Антальяспор".4:2.

За тур до финиша определились все призеры чемпионата Турции.

"Галатасарай" в 26-й раз стал чемпионом Турции

Второе место занял "Фенербхаче", третье - "Трабзонспор".

Вылетели из Суперлиги "Кайсериспор" и "Карагюмрюк". Последний неудачник определится в последнем туре.