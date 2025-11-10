x
Израиль

Внимание, розыск: пропал 13-летний Бен-Шитрит Ноам Исраэль из Нетивота

Полиция
Розыск
время публикации: 10 ноября 2025 г., 11:30 | последнее обновление: 10 ноября 2025 г., 11:30
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 13-летнего Бен-Шитрита Ноама Исраэля из Нетивота. Вечером 8 ноября он ушел из дома. Утром 9 ноября его видели в Гиват-Шмуэле. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост около 1.50.

Описание одежды и обуви: черные брюки, белая рубашка на пуговицах и черный пиджак.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 08-9937444.

