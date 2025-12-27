В результате вооруженного нападения в Калансуа тяжело ранен мужчина

В Калансуа в результате стрельбы тяжело ранен мужчина. Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что состояние раненого (мужчины примерно 53 лет) критическое, он доставлен в больницу "Меир".

Полиция сообщила, что раненый является жителем Калансуа. На месте преступления работают следователи и криминалисты, ведется розыск стрелявшего.

По данным предварительного расследования, речь идет об инциденте на криминальной почве.