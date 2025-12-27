x
27 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Глава партии "Яадут а-Тора" обвинил "Ликуд" в нарушении святости субботы

Правительство
Скандалы
Религия
время публикации: 27 декабря 2025 г., 20:57 | последнее обновление: 27 декабря 2025 г., 21:01
Ицхак Гольдкнопф
Chaim Goldberg/Flash90

Пресс-секретарь "Ликуда" после начала шабата в соцсети Х прокомментировал интервью Фельдштейна 11-му телеканалу. В субботу вечером Ицхак Гольдкнопф обвинил "Ликуд" в пренебрежении теми, кто соблюдает шабат.

Заявление "Ликуда" было опубликовано в 18:00, вскоре после начала шабата. В нем говорилось, что вопреки тому, что говорится в публикации, "глава правительства почти не контактировал с Эли Фельдштейном, тот не был пресс-секретарем Нетаниягу и не работал в его канцелярии". В сообщении также указывалось, что премьер не привлекал и не допускал Эли Фельдштейна к заседаниям или секретным обсуждениям. По данным этого документа, Фельдштейна нанял генеральный директор канцелярии премьера, и после завершения работы он был привлеченным консультантом Национального штаба разъяснительной работы.

Лидер партии "Яадут а-Тора" Ицхак Гольдкнопф написал, что партия "Ликуд" этой публикацией "пересекла "красные линии", нарушила святость субботы и статус-кво, которые являются основополагающими ценностями государства Израиль как еврейского государства". По словам Гольдкнопфа, "сам факт публикации в субботу является проявлением пренебрежения к соблюдающим субботу и наносит им серьезный ущерб".

Израиль
