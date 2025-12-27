В центре Тель-Авива палестинский нелегал избил пожилого мужчину
время публикации: 27 декабря 2025 г., 19:44 | последнее обновление: 27 декабря 2025 г., 19:58
Полиция сообщила о задержании 25-летнего жителя Хеврона, избившего пожилого охранника на парковке в центре Тель-Авива.
Инцидент произошел в пятницу, 27 декабря, и был зафиксирован камерами наблюдения на парковке. 77-летний охранник был вынужден обратиться в больницу за медицинской помощью.
Подозреваемый был задержан вскоре после инцидента недалеко от места происшествия. При задержании он оказал сопротивление. Полиция намерена обратиться в суд с просьбой о продлении срока задержания подозреваемого.
