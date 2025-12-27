Айзенкот призвал провести расследование в отношении Нетаниягу по делу "Катаргейт"

Гади Айзенкот, председатель партии "Яшар" и бывший глава Генштаба ЦАХАЛа, призвал начать расследование в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу по делу "Катаргейт".

Айзенкот заявляет, что Нетаниягу знал с мая 2019 года, что четыре миллиона долларов из катарских денег не были перечислены гражданским лицам и институтам, а попали к боевому крылу ХАМАСа. Айзенкот утверждает, что Нетаниягу просто проигнорировал этот факт.

"Мы все заслуживаем знать, почему он не предотвратил в дальнейшем передачу денег ХАМАСу", – написал лидер партии "Яшар" в соцсети Х.