Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Ганц: "Не прекращать попыток вернуть останки оставшихся в Газе четырех заложников"

Бени Ганц
Махане Мамлахти
время публикации: 10 ноября 2025 г., 14:34 | последнее обновление: 10 ноября 2025 г., 14:34
Ганц: "Не прекращать попыток вернуть останки оставшихся в Газе четырех заложников"
Yonatan Sindel/Flash90

В понедельник, 10 ноября, Бени Ганц на заседании фракции "Махане Мамлахти" заявил: "Я хочу сегодня посвятить свое выступление возвращению останков Адара Голдина. Когда меня спрашивают, какой был самый тяжелый момент операции "Нерушимая скала", я всегда говорю в том числе о похищениях Адара и Орона".

"Я встречался с семьей Адара и на всех своих должностях следил за попытками вернуть его в Израиль", – заявил Ганц.

"Государство Израиль должно ни на секунду не прекращать попыток вернуть домой останки оставшихся в Газе четырех заложников. Мы должны продолжать вести поиски пропавших без вести, чтобы позволить им обрести вечный покой в земле Израиля", – сказал лидер "Махане Мамлахти".

Израиль
